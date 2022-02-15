Жителя Прикамья арестовали за жестокое убийство супружеской пары

В Пермском крае 32-летнего местного жителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 105 УК РФ (убийство, с целью скрыть другое преступление).

Как пояснили в СУ СК России по Пермском краю, по версии следствия, мужчина поссорился со своим 52-летним односельчанином и избил его. От полученных трав потерпевший скончался на месте. Пытаясь скрыть преступление, подозреваемый решил убить 49-летнюю жену потерпевшего. Он поджог дом, в которым она находилась, и скрылся. Во время пожара женщина скончалась от отравления продуктами горения.

Позднее подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В ходе допроса он дал признательные показания, которые подтвердил при проверке на месте преступления. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.