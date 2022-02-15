Жительница Удмуртии потеряла два миллиона на "инвестициях"

Более двух миллионов рублей потеряла жительница Удмуртии. Деньги она отдала мошенникам, обещавшим прибыль от выгодных вложений в акции. Как пояснили в МВД республики, заявление о хищении денег принесла 58-ми летняя женщина - она увидела в Сети объявление о возможности заработать на инвестициях, заполнила анкету.

Ей перезвонила неизвестная и сообщила, что будет личным финансовым куратором. Целый месяц "менеджер" обрабатывала потерпевшую - рассказывала об увеличении дохода и требовала новых вложений.

В итоге женщина, уверенная в том, что покупает акции крупной компании, перевела аферистке больше двух миллионов рублей, взятых в кредит. Но не получив обещанных дивидендов, обратилась в полицию.

Теперь потерпевшая выплачивает проценты банкам и ждет результатов расследования уголовного дела по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере".