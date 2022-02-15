Нефтепроводное предприятие создает места для людей с ограниченными возможностями здоровья

Новости

Право разминирования хотят законодательно закрепить за МЧС и Росгвардией 16:20
В АТОР опровергли информацию о внесении Таиланда в "черный список" 16:11
Актрису Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище 16:07
ФСБ требует арестовать за госизмену жителя поселка Плесецк 16:02
Лавров на пресс-конференции назвал польского журналиста "непонятливым" 15:48
Лавров: Реакция РФ на ответы США и НАТО по безопасности будет опубликована 15:35
Вильфанд: Весна придет в Москву не скоро 15:35
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года 15:34
МИД сообщил об отказе от участия в консультациях по Венскому документу 15:27
В Москве подросток умер на уроке в колледже 15:19
Эксперт: Все маневры проведены на территории РФ, союзной Беларуси и в нейтральных водах 15:15
Эксперт Сергей Липовой: Россия не отыгрывает в своих учениях захватнические сценарии 15:14
В ВОЗ спрогнозировали появление новых мутаций коронавируса 14:57
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам 14:29
Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием 20 кораблей и судов 14:28
Российские муфтии пожелали фигуристке Камиле Валиевой, чтобы справедливость восторжествовала 14:27
Прыгнувший в метро за наушниками на рельсы пассажир получил 5 суток ареста 14:22
Утверждены новые выплаты врачам за раннее выявление онкологии у пациентов 14:06
"Сбер" создаст холдинг для развития проектов в области электронной коммерции 14:05
В Беларуси все готово к проведению референдума 27 февраля 14:02
Фигурное катание: Женщины, короткая программа. Онлайн 14:00
Воспитательница детского сада украла у детей золотые изделия 13:57
Песков заявил об истерике Запада 13:52
23 февраля выйдет современный ремейк "Белорусского вокзала" 13:46
Назван состав женской сборной России по биатлону на эстафету 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
15.02.2022 15:08

Нефтепроводное предприятие создает места для людей с ограниченными возможностями здоровья

Департамент труда и занятости населения Тюменской области в рамках подведения официальных итогов работы за 2021 год отметил вклад Ишимского районного нефтепроводного управления (филиала АО "Транснефть - Западная Сибирь") в решение вопросов по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Заместитель директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Западная Сибирь" Сергей Аношкин подчеркнул, что филиал нефтепроводного предприятия ответственно подходит к выполнению требований федерального трудового законодательства по квотированию мест для инвалидов. "В рамках отбора кандидатов представители Ишимского РНУ принимали участие в специализированных ярмарках вакансий. На сегодняшний день в филиале созданы 14 квотируемых рабочих мест по должности "техник". Всего в шести регионах присутствия АО "Транснефть - Западная Сибирь" открыты 126 мест для людей с ограниченными возможностями здоровья в счет квоты", - сказал он.

Ведущий консультант отделения ГАУ "Центр занятости населения Тюменской области по г. Ишиму и Ишимскому району" Наталья Зеленова отметила, что Ишимским РНУ и Центром занятости ведется совместная плодотворная работа, главная цель которой - поддержка людей с ограниченными возможностями, содействие их трудоустройству, а также помощь в их социализации и адаптации.

Для сотрудников создаются специальные условия труда, предусмотрен сокращенный рабочий день продолжительностью от 3 до 4 часов, в зависимости от группы инвалидности и заболевания. При этом работники на квотируемых местах обладают полным пакетом социальных гарантий, предусмотренным коллективным договором предприятия.

Кроме того, в Омской области АО "Транснефть - Западная Сибирь" финансирует создание рабочих мест в сторонних общественных организациях - обществах инвалидов. В 2021 году на эти цели компания направила более 9 млн рублей.

Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья также осуществляется и в рамках благотворительной деятельности акционерного общества. При поддержке АО "Транснефть - Западная Сибирь" в прошлом году в Специализированном доме ребенка г. Омска был выполнен ремонт карантинного отделения и изолятора. В этом учреждении воспитываются дети с особенностями ментального и физического развития. В Красноярском крае и Новосибирской области предприятие оказало помощь в организации праздничных мероприятий для детей - инвалидов и приобретении новогодних подарков.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

В Кремле заявили о беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности в Европе
Захарова: Лондону пора извиниться за ложь о "вторжении России" на Украину
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам
За сутки в России госпитализировано 21 833 человека с COVID-19
Глава Госсовета Италии Фраттини: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности