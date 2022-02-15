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15.02.2022 12:55

ООО "Транснефть-Восток" выполнило плановые работы на нефтепроводах

Подразделения ООО "Транснефть - Восток" выполнили планово-предупредительные работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Фото: Пресс-служба ООО "Транснефть-Восток" Фото: Пресс-служба ООО "Транснефть-Восток"
Фото: Пресс-служба ООО "Транснефть-Восток"

Масштабный комплекс мероприятий проведен на линейной части нефтепроводов Красноярск - Иркутск и первой очереди ТС "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1) по программе технического перевооружения и реконструкции. Цель - повышение эксплуатационной надежности нефтепровода, обеспечение промышленной и экологической безопасности. Транспортировка нефти по МН была планово остановлена на 72 часа.

После реконструкции выполнено подключение четырех новых участков линейной части МН Красноярск - Иркутск общей протяженностью 15,8 километра.

На линейной части первой очереди ВСТО проведены работы по обеспечению планово-высотного положения трубопровода на участке протяженностью 1402 метра, пролегающем в зоне вечной мерзлоты. С учетом особенности географии при выполнении работ на тело трубы было нанесено два слоя тепловой изоляции. Данная мера позволит уменьшить влияние положительных температур двигающейся по трубе нефти на грунт.

Кроме того, на двух участках нефтепровода проведен средний ремонт шиберных задвижек, служащих для плавного перекрытия движения потока нефти в случае остановки нефтепровода, ликвидированы ненормативные элементы, препятствующие безопасному пропуску инспекционных приборов алгоритмов агрегатных и станционных защит, обновлено системное программное обеспечение модулей контроллеров системы автоматизации.

Во всех подразделениях предприятия реализован комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования систем автоматики, проверена работа алгоритмов агрегатных и станционных защит, обновлено системное программное обеспечение модулей контроллеров системы автоматизации.

В работах приняли участие более 300 сотрудников Иркутского, Ленского, Нерюнгринского районных нефтепроводных управлений, было задействовано более 100 единиц техники.

Фото: Пресс-служба ООО "Транснефть-Восток"

Выполнение плановых ремонтных работ является неотъемлемой частью мероприятий по обеспечению ООО "Транснефть - Восток" безопасной эксплуатации площадных объектов и объектов линейной части магистральных нефтепроводов Красноярск - Иркутск, "Восточная Сибирь - Тихий океан". После завершения плановых работ перекачка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в плановом режиме в установленные сроки.

Официальный сайт - https://vostok.transneft.ru.

Материал подготовлен пресс-службой ООО "Транснефть - Восток"

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