В АО "РЭС" обработали почти 65 тысяч обращений за 2021 год

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в течение всего 2021 года, АО "РЭС" не только обеспечивало надежное электроснабжение потребителей, но и активно решало задачи по повышению доступности услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям - одного из ключевых направлений деятельности сетевой организации.

Практически на весь период действия ограничительных мер центр и пункты обслуживания клиентов прекратили работу в очном режиме, однако прием обращений о подключении к электросетям не останавливался. Для удобства потребителей и обеспечения их безопасности компанией был предложен широкий спектр электронных сервисов, которыми можно воспользоваться дистанционно - без посещения офиса.

В течение 2021 года специалисты АО "РЭС" обработали почти 65 тысяч обращений по вопросам технологического присоединения, что на треть больше уровня прошлого года. При этом в call-центр поступило более 9 тысяч звонков, посредством чат-бота или через рубрику "Задать вопрос" клиенты обратились в сетевую организацию свыше 7 тысяч раз, а в личном кабинете было оформлено около 9 тысяч заявок.

По итогам года специалисты компании отмечают не только увеличение доли электронных заявок, которая в 2021 году превысила 90%, но и существенное (на 28,5%) сокращение сроков технологического присоединения к электрическим сетям по сравнению с 2020 годом.

Для повышения удобства получения услуги технологического присоединения в компании постоянно развивают электронные сервисы взаимодействия с клиентами. За 2021 год стоит отметить следующие нововведения:

* внедрение чат-бота с оперативным откликом клиентам;

* внедрение в личном кабинете сервиса оплаты по QR-коду;

* размещение важной информации для клиентов на сайте компании, в том числе кнопки "Помощь заявителю" и баннера "Онлайн присоединение в 2 этапа", разъясняющего процесс технологического присоединения.

Кроме того, в течение года была проведена "Горячая линия" по вопросам обслуживания клиентов, а также масштабная информационная кампания для всех заинтересованных аудиторий по различным аспектам процедуры технологического присоединения к электрическим сетям.

Безусловно, энергетики старались поддерживать высокий уровень клиентоцентричности, что было отмечено и самими заявителями. Работа специалистов клиентской службы АО "РЭС" удостоилась положительных отзывов и благодарностей, которые регулярно поступали в компанию.

В целом, даже в условиях пандемии, все показатели работы клиентских сервисов АО "РЭС" значительно выросли в течение прошедшего 2021 года, а высокая доля электронных обращений говорит о практически полном переходе обслуживания клиентов в онлайн. В свою очередь, развитие электронных коммуникаций позволило ускорить получение заявителями подготовленных документов и, как следствие, весь процесс технологического присоединения к электрическим сетям.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"