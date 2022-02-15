В Красноярском крае ограбили ювелирный магазин на 3 миллиона рублей

В поселке Солнечный Красноярского края произошло ограбление ювелирного салона.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что грабитель разбил окно, проник в салон и похитил украшения. Сумма причиненного ущерба составила около 2,9 миллиона рублей.

Полицейские раскрыли это преступление в течение суток. Оперативная группа осмотрела место происшествия, обнаружила след от обуви и отпечатки пальцев предполагаемого преступника. Дактилоскопическое исследование позволило оперативно установить его личность.

По подозрению в ограблении был задержан 28-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления. Похищенное изъято. Подозреваемый взят под стражу.