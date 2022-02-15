Немецкий депутат Бауманн: Крым принадлежит России

Крым исторически - российская территория, заявил депутат германского бундестага Бернд Бауманн.

"Фактически Крым - это Россия, - передает РИА Новости слова парламентария. - Он ей принадлежит исторически".

При этом в ходе выступления Бауманн оговорился, сказав, что "исторически Украина принадлежит России", однако быстро поправился, рассмеявшись над своей ошибкой.

Бауманн является членом партии "Альтернатива для Германии", лидер которой Тино Крупалла на прошлой неделе также заявил, что российская принадлежность Крыма - это "факт, к которому надо привыкнуть".