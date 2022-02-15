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15.02.2022 16:52
Рубрика: В мире

Немецкий депутат Бауманн: Крым принадлежит России

Текст: Иван Сысоев

Крым исторически - российская территория, заявил депутат германского бундестага Бернд Бауманн.

Фото: Michael Kappeler/picture alliance/ Getty Images
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"Фактически Крым - это Россия, - передает РИА Новости слова парламентария. - Он ей принадлежит исторически".

При этом в ходе выступления Бауманн оговорился, сказав, что "исторически Украина принадлежит России", однако быстро поправился, рассмеявшись над своей ошибкой.

Бауманн является членом партии "Альтернатива для Германии", лидер которой Тино Крупалла на прошлой неделе также заявил, что российская принадлежность Крыма - это "факт, к которому надо привыкнуть".

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