"Россети Юг" отремонтируют в 2022 году 1,7 км воздушных линий электропередачи

Новости

Швейцарская горнолыжница Зутер завоевала золото ОИ в скоростном спуске 08:19
Сибирский мусор переработают за счет облигаций 08:00
Фристайлистка Таталина считает, что ее засудили в финале слоупстайла 07:58
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь 07:55
Россияне совершили более 21 миллиона поездок за рубеж в 2021 году 07:46
Ракета "Союз" вывела на орбиту стартовавший с Байконура грузовой корабль "Прогресс" 07:32
Научрук Гидрометцентра Вильфанд: Морозы на юге Сибири усилятся 07:20
Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Детройт" 07:10
Сноубордистка из Австрии Гассер завоевала второе олимпийское золото 06:42
Таталина стала четвертой в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине 06:14
Сенатора Пушкова удивила реакция Киева на побег американских дипломатов 05:50
Какие профессии и сферы занятости могут исчезнуть из-за пандемии 05:05
Обозреватель Дежевски: Невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с РФ 04:43
Минобороны Канады уточнило состав военной помощи Украине 04:30
Жительница Южно-Сахалинска провалилась под снег в кипяток 04:11
Представитель РФ в ООН: Нет причин для "вторжения" на Украину 16 февраля 03:42
Эпидемиолог Покровский объяснил "скачки" заболеваемости COVID-19 в России 02:53
Канада передаст Украине летальное оружие на шесть миллионов долларов 02:20
Песков сообщил о готовности Путина вести переговоры по Украине 01:31
Белый дом: В рабочем графике президента Байдена нет визита на Украину 01:13
Занятия спортом после вакцинации усиливают защиту от COVID-19 00:33
В ОНФ предложили способ обновить парк автобусов 00:05
Мужская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Захарова попросила Bloomberg скорректировать дату "нападению на Украину" 14.02.2022
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус: Опасения России должны восприниматься всерьез 14.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
15.02.2022 08:30

"Россети Юг" отремонтируют в 2022 году 1,7 км воздушных линий электропередачи

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В текущем году "Россети Юг" проведут ремонт свыше 1,7 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) низкого (0,4 кВ) и среднего (6-20 кВ) классов напряжения в регионах своего присутствия.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Воздушные линии 6-10 кВ задействованы в передаче электроэнергии в населенные пункты, а к сетям 0,4 кВ непосредственно подключено большое число бытовых потребителей, а также предприятия малого и среднего бизнеса.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Энергетики сократили дебиторскую задолженность контрагентов на 3 млрд рублей

Сети низкого и среднего напряжения наиболее подвержены влиянию природных факторов и внешним воздействиям. На них приходится порядка 80 процентов протяженности всех линий электропередачи "Россети Юг".

В Ростовской области будут отремонтированы 847 километров ВЛ, Астраханской - 609 километров, Волгоградской - 216 километров, в Калмыкии - 77 километров. Комплекс работ во всех регионах включает замену почти 569 километров провода, свыше 5 тысяч опор и более 25 тысяч изоляторов. Ремонт ВЛ низкого и среднего напряжения позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей.

Напомним, в 2021 году "Россети Юг" выполнили ремонтную программу линий электропередачи низкого и среднего классов напряжения в полном объеме. Было отремонтировано 2,5 тысяч километров воздушных линий электропередачи.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

Главное сегодня

Песков сообщил о готовности Путина вести переговоры по Украине
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь
Обозреватель Дежевски: Невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с РФ
Сенатора Пушкова удивила реакция Киева на побег американских дипломатов
Ракета "Союз" вывела на орбиту стартовавший с Байконура грузовой корабль "Прогресс"