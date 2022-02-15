"Россети Юг" отремонтируют в 2022 году 1,7 км воздушных линий электропередачи

В текущем году "Россети Юг" проведут ремонт свыше 1,7 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) низкого (0,4 кВ) и среднего (6-20 кВ) классов напряжения в регионах своего присутствия.

Воздушные линии 6-10 кВ задействованы в передаче электроэнергии в населенные пункты, а к сетям 0,4 кВ непосредственно подключено большое число бытовых потребителей, а также предприятия малого и среднего бизнеса.

Сети низкого и среднего напряжения наиболее подвержены влиянию природных факторов и внешним воздействиям. На них приходится порядка 80 процентов протяженности всех линий электропередачи "Россети Юг".

В Ростовской области будут отремонтированы 847 километров ВЛ, Астраханской - 609 километров, Волгоградской - 216 километров, в Калмыкии - 77 километров. Комплекс работ во всех регионах включает замену почти 569 километров провода, свыше 5 тысяч опор и более 25 тысяч изоляторов. Ремонт ВЛ низкого и среднего напряжения позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей.

Напомним, в 2021 году "Россети Юг" выполнили ремонтную программу линий электропередачи низкого и среднего классов напряжения в полном объеме. Было отремонтировано 2,5 тысяч километров воздушных линий электропередачи.