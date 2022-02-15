Борт Екатеринбург-Сочи не смог вылететь из-за неисправного шасси

Борт "Уральских авиалиний" не смог вовремя вылететь из Екатеринбурга в Сочи.

По графику он должен был отбыть на курорт в 12.25, но, как передает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры, из-за технической неисправности передней стойки шасси вернулся на стоянку воздушных судов.

На борту находились 133 пассажира, в том числе десять детей.

Представители авиакомпании сейчас решают вопрос о замене воздушного судна.

Напомним, на прошлой неделе два самолета этого перевозчика также прервали полет из-за неполадок - оба направлялись Сочи, пассажирам пришлось дожидаться другого борта.