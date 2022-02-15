Ишимский филиал нефтепроводного предприятия организовал рабочие места для 14 сотрудников с ОВЗ

Департамент труда и занятости населения Тюменской области в рамках подведения официальных итогов работы за 2021 год отметил вклад Ишимского районного нефтепроводного управления (РНУ, филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь") в решение вопросов по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ведущий консультант отделения ГАУ "Центр занятости населения Тюменской области по г. Ишиму и Ишимскому району" Наталья Зеленова отметила, что Ишимским РНУ и Центром занятости ведется совместная плодотворная работа, главная цель которой - поддержка людей с ограниченными возможностями, содействие их трудоустройству, а также помощь в их социализации и адаптации.

Заместитель директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Западная Сибирь" Сергей Аношкин подчеркнул, что филиал нефтепроводного предприятия ответственно подходит к выполнению требований федерального трудового законодательства по квотированию мест для инвалидов. "В рамках отбора кандидатов представители Ишимского РНУ принимали участие в специализированных ярмарках вакансий. На сегодняшний день в филиале созданы 14 квотируемых рабочих мест по должности "техник". Всего в шести регионах присутствия АО "Транснефть - Западная Сибирь" открыты 126 мест для людей с ограниченными возможностями здоровья в счет квоты", - сказал он.

Для сотрудников создаются специальные условия труда, предусмотрен сокращенный рабочий день продолжительностью от 3 до 4 часов, в зависимости от группы инвалидности и заболевания. При этом работники на квотируемых местах обладают полным пакетом социальных гарантий, предусмотренным коллективным договором предприятия.

Кроме того, в Омской области АО "Транснефть - Западная Сибирь" финансирует создание рабочих мест в сторонних общественных организациях - обществах инвалидов. В 2021 году на эти цели компания направила более 9 млн рублей.

Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья также осуществляется и в рамках благотворительной деятельности акционерного общества. При поддержке АО "Транснефть - Западная Сибирь" в прошлом году в Специализированном доме ребенка г. Омска был выполнен ремонт карантинного отделения и изолятора. В этом учреждении воспитываются дети с особенностями ментального и физического развития. В Красноярском крае и Новосибирской области предприятие оказало помощь в организации праздничных мероприятий для детей - инвалидов и приобретении новогодних подарков.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"