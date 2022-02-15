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15.02.2022 15:40

На Урале юридическому бюро выделили микроавтобус для поездок по региону

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 35(8683)
С 20 февраля сотрудники государственного юридического бюро Свердловской области начнут выезжать в города и деревни для бесплатных консультаций на специальном микроавтобусе. По сути, это кабинет на колесах, оборудованный розеткой 220 V, Wi-Fi, бактерицидной лампой. Выдвигающиеся ступени на входе облегчают доступ в салон пожилым людям.
В кабинете на колесах одновременно могут работать два юриста. Фото: Татьяна Андреева/РГ В кабинете на колесах одновременно могут работать два юриста. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В кабинете на колесах одновременно могут работать два юриста. Фото: Татьяна Андреева/РГ

На Среднем Урале у госюрбюро всего пять постоянных подразделений: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, Красноуфимске и Каменске-Уральском. Жители других территорий нуждаются в консультациях не меньше, но не у всех есть возможность доехать до юристов. Расстояния большие, у кого-то преклонный возраст, да элементарно денег не хватает на билет, ведь за помощью обращаются малоимущие, инвалиды, пенсионеры. Кроме того, со своими проблемами приходят многодетные и родители детей с ОВЗ, а им сложно отлучиться из дома даже на несколько часов. Госюрбюро и раньше проводило выездные консультации, но для этого муниципалитет должен был предоставить помещение, компьютер, заранее известить жителей.

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- Мы планируем продолжить взаимодействие с местными властями, соцзащитой, Пенсионным фондом, но теперь не привязаны к площадке. Приезжаем и консультируем в микроавтобусе, - поясняет директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Ольга Белоножкина.

Кабинет на колесах отправится по адресам в Екатеринбурге к заявителям старше 65 лет, а также в города и веси не менее двух раз в неделю - помогать с документами, жалобами, исками в суд. По статистике, чаще всего граждане обращаются для защиты жилищных, трудовых и потребительских прав, а также по вопросам наследства и семейно-имущественных отношений. Почти всегда это очень эмоциональные истории. Например, пенсионерке Анне Николаевне из Нижнего Тагила много лет отказывался помогать сын, хотя прописаны они в одной квартире. Бабушка в одиночку платила коммуналку. Юристы пошли в суд и вернули Анне Николаевне 100 тысяч рублей. А ирбитчанка Ирина столкнулась с нежеланием близких родственников погибшего отца своего ребенка проводить экспертизу ДНК. Теперь мальчик на законных основаниях будет получать пенсию по потере кормильца.

В 2021-м юристы приняли 4182 человека, из них 2133 проконсультировали устно, 58 - по скайпу, составили 335 заявлений, ходатайств и других документов, 66 раз представляли интересы граждан в различных структурах, судах.

Кабинет на колесах отправится по городам и весям не менее двух раз в неделю

До пандемии количество обратившихся превышало шесть тысяч человек в год. Цифра могла быть и больше, но в штате госюрбюро всего 11 профильных специалистов и две вакантные ставки. Возможно, вскоре число бесплатных помощников увеличится. По словам Ольги Белоножкиной, установка Минюста РФ - привести штат госюрбюро в соответствие с численностью населения в регионе. На 4,3 миллиона свердловчан требуется не менее 50 юристов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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