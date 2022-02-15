На Урале полицейские спасли людей из загоревшегося кафе на трассе

В Челябинской области полицейские спасли персонал придорожного сервиса на трассе М5. Обнаружив пожар в кафе, они вовремя оповестили о нем людей и отвели их на безопасное расстояние, сообщили во вторник в ГУ МВД региона.

Инцидент произошел около двух часов ночи на 1718 километре трассы Москва-Челябинск. Патрулируя территорию, заместитель командира батальона областного полка ДПС майор Федор Дроздов заметил возгорание в комплексе зданий, причем помещение кафе уже было объято пламенем. Сообщив об этом по рации, полицейский бросился будить людей.

Уже через минуту к месту пожара подъехал еще один экипаж ДПС. Инспекторы подняли спящих работников павильонов и усадили их в патрульные автомобили. После чего нашли сторожа, который помог обесточить здание.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Распространение огня на соседние постройки удалось предотвратить.