У новой Skoda Fabia появилась спортивная версия

Skoda представила топ-версию хэтчбека Fabia четвертого поколения - она называется Monte Carlo (в честь ралли Монте-Карло) и имеет ряд стилевых особенностей "а-ля спорт" снаружи и внутри.

Особенности экстерьера новинки относительно стандартной Fabia - это аэродинамические "фартуки" по низу переднего бампера и порогов, имитация диффузора в заднем бампере и колесные диски оригинального дизайна размером от 16 до 18 дюймов. Решетка радиатора, корпуса зеркал и шильдик Skoda на дверце багажника у Monte Carlo также окрашены в черный. За доплату предлагается занижение подвески на 15 мм. На передние крылья наклеены значки с наименованием версии.

В салоне среди отличий - спортивные сиденья-"ковши" спереди, трехспицевый руль с кожаной обтяжкой обода, накладки на педали из нержавейки и декоративные акценты ярко-красного цвета (на сиденьях, в отделке передней панели и на дверях). Образ завершают элементы под карбон. Технических изменений относительно стандартного хэтчбека нет.

Исполнение Monte Carlo не сочетается с маломощными вариантами новой Fabia, т.е. доступно только для конфигураций с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 108 л.с. и для 1,5-литрового варианта отдачей 148 л.с. Коробка передач - 7-ступенчатый преселективный "робот", привод - передний.

Продажи Skoda Fabia Monte Carlo в Евросоюзе стартуют весной 2022 года. В России Fabia не продают.

Напомним, стандартные версии новой Fabia выпускают с лета 2021 года.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Фото: Пресс-служба Skoda.