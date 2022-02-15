Умер режиссер и сценарист Сарки Мурадян

8 февраля в Лос-Анджелесе скончался американский режиссер, сценарист и телеведущий армянского происхождения Сарки Мурадян. Как передает Deadline со ссылкой на The Armenian Film Society и внука кинематографиста Тристана, режиссер ушел в возрасте 90 лет. Причина не указывается.

В некрологе отмечено, что его вклад в армянское телевидение, кино и музыку в Америке неизмерим.

Мурадян родился 15 ноября 1931 года в Бейруте. Музыкой начал заниматься в шестнадцать. В 1955 году переехал в Бостон - чтобы продолжить музыкальное образование, а пятью годами позже - в Лос-Анджелес, дабы сосредоточиться на кино.

На счету режиссера - "Слезы счастья", "Обещания любви", "Алисия", историческая драма "Сорок дней Муса-Дага", вызвавшая недовольство Турции. Лента - экранизация одноименного романа австрийского писателя еврейского происхождения Франца Верфеля, посвященного почти двухмесячной обороне армян на горе Муса-Даг во время геноцида 1915 года.

Кроме того, Сарки считался "крестным отцом" армянского ТВ в США, создав в 1978-м одно из первых национально ориентированных телешоу.