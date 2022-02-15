Новости

Актера Геннадия Юхтина повторно госпитализировали 11:39
В сиквеле "Бэтмена" Роберт Паттинсон хотел бы сразиться с "Судом Сов" 11:32
Режиссер "Бойцовского клуба" раскритиковал измененный финал фильма в Китае 11:28
Умер создатель "Секса и правосудия" Сеймур Вишман 11:27
Вышел тизер эротического триллера с Аной де Армас "Глубокие воды" 11:17

Умер режиссер и сценарист Сарки Мурадян

Новости
    15.02.2022, 10:58
Текст:   Олег Усков

8 февраля в Лос-Анджелесе скончался американский режиссер, сценарист и телеведущий армянского происхождения Сарки Мурадян. Как передает Deadline со ссылкой на The Armenian Film Society и внука кинематографиста Тристана, режиссер ушел в возрасте 90 лет. Причина не указывается.

В некрологе отмечено, что его вклад в армянское телевидение, кино и музыку в Америке неизмерим.

Мурадян родился 15 ноября 1931 года в Бейруте. Музыкой начал заниматься в шестнадцать. В 1955 году переехал в Бостон - чтобы продолжить музыкальное образование, а пятью годами позже - в Лос-Анджелес, дабы сосредоточиться на кино.

На счету режиссера - "Слезы счастья", "Обещания любви", "Алисия", историческая драма "Сорок дней Муса-Дага", вызвавшая недовольство Турции. Лента - экранизация одноименного романа австрийского писателя еврейского происхождения Франца Верфеля, посвященного почти двухмесячной обороне армян на горе Муса-Даг во время геноцида 1915 года.

Кроме того, Сарки считался "крестным отцом" армянского ТВ в США, создав в 1978-м одно из первых национально ориентированных телешоу.

Новости

Валдис Пельш заменит Александра Маслякова в качестве ведущего КВН 11:08
У анимационного приквела "Властелина колец" появилась дата премьеры 10:36
Умер актер Геннадий Митрофанов 10:16
На премии "Оскар-2022" наградят фильм, выбранный зрителями в Twitter 14.02.2022
⧣ США
Фото: Зураб Джавахадзе/ ТАСС
Авраам Руссо рассказал, как был задержан в аэропорту Нью-Йорка 14.02.2022
Netflix показал тизер второго сезона "Бриджертонов" 14.02.2022
Умершую в 40 лет российскую актрису Брик кремируют в Лос-Анджелесе 14.02.2022
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Актер из "Тайн следствия" и "Караморы" Виталий Лобанов умер в 43 года 14.02.2022
СМИ: Актер Валерий Николаев помещен в психиатрическую клинику 14.02.2022
"Зло все разрушает": фанаты раскритиковали сериал по "Властелину колец" 14.02.2022
⧣ утраты
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Умер кинооператор Владислав Мезенцев 14.02.2022
Народную артистку Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище 14.02.2022
Актриса и телеведущая Кули Робертс умерла в 49 лет 14.02.2022