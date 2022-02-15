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Умер создатель "Секса и правосудия" Сеймур Вишман

Новости
    15.02.2022, 11:27
Текст:   Олег Усков

Скончался Сеймур Вишман, человек, четыре десятилетия возглавлявший компанию First Run Features, которая занималась дистрибьюцией документального кино, сделавший ряд лент как продюсер. Самая заметная из них - "Секс и правосудие".

Вишман ушел из жизни в возрасте 79 лет в Коннектикуте еще 29 января, но объявлено об этом было только сейчас, передает Deadline.

Он начинал как адвокат по уголовному праву в Нью-Йорке и Нью-Джерси, далее продвинувшись до руководящих точек. Свою кинокомпанию Сеймур организовал в 1979-м. Годами ранее Вишман написал мемуары "Признания адвоката по уголовным делам", также на его счету роман и публицистическая книга "Анатомия присяжных".

Коллеги с теплотой вспоминают изрядную эрудицию покойного и широту его взглядов. Многие отмечают, что он изменил их жизни.

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