В Сети появилась информация об экранизации игры BioShock от Netflix

Слухи об экранизации франшизы BioShock курсируют в интернете уже очень давно, но никаких подтверждений тому, что подводный город Восторг или летающий мегаполис Колумбия будут перенесены на большие или малые экраны, до сих пор не было.

И, похоже, что дело сдвинулось с мертвой точки - один из пользователей Twitter обнаружил в документах Бюро авторского права США упоминание о сериальной адаптации знаменитой игровой серии.

Но не стоит радоваться раньше времени, если представленные скриншоты верны - они свидетельствуют лишь о получении прав на создание контента. Вполне может сложиться ситуация, при которой стриминговая площадка не найдет подходящих авторов и исполнителей, и условное шоу по BioShock пополнит ряды прочих нереализованных проектов.