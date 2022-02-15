Новости

Актера Геннадия Юхтина повторно госпитализировали 11:39
В сиквеле "Бэтмена" Роберт Паттинсон хотел бы сразиться с "Судом Сов" 11:32
Режиссер "Бойцовского клуба" раскритиковал измененный финал фильма в Китае 11:28
Умер создатель "Секса и правосудия" Сеймур Вишман 11:27
Валдис Пельш заменит Александра Маслякова в качестве ведущего КВН 11:08

Вышел тизер эротического триллера с Аной де Армас "Глубокие воды"

Новости
    15.02.2022, 11:17
Текст:   Олег Усков,   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания "Вольга" выпустила русскоязычный тизер триллера "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и Аной де Армас.

Постановка - 80-летнего номинанта премии "Оскар" Эдриана Лайна ("Роковое влечение", "9 ½ недель", "Лолита", "Танец-вспышка", "Лестница Иакова"), не снимавшего двадцать лет.

В центре сюжета - семейная пара, в которой муж закрывает глаза на измены. Однако умирает один из любовников жены, и события принимают мрачный оборот.

В основу фильма лег одноименный эротический психологический роман Патриции Хайсмит ("Незнакомцы в поезде"; "Талантливый мистер Рипли"; "Цена соли", получившая экранизацию "Кэрол").

В кино - с 18 марта. (Премьера должна была состояться еще в 2020-м, но пандемия внесла коррективы.)

Оригинальный ролик:

Новости

Умер режиссер и сценарист Сарки Мурадян 10:58
У анимационного приквела "Властелина колец" появилась дата премьеры 10:36
Умер актер Геннадий Митрофанов 10:16
На премии "Оскар-2022" наградят фильм, выбранный зрителями в Twitter 14.02.2022
⧣ США
Фото: Зураб Джавахадзе/ ТАСС
Авраам Руссо рассказал, как был задержан в аэропорту Нью-Йорка 14.02.2022
Netflix показал тизер второго сезона "Бриджертонов" 14.02.2022
Умершую в 40 лет российскую актрису Брик кремируют в Лос-Анджелесе 14.02.2022
⧣ трейлер
Фото: instagram.com/ vanityfair
"Зло все разрушает": фанаты раскритиковали сериал по "Властелину колец" 14.02.2022
Опубликован тизер фильма Майкла Бэя "Скорая" 14.02.2022
Появился новый ролик мини-сериала "Лунный рыцарь" 14.02.2022
⧣ экранизации
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Народную артистку Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище 14.02.2022
Автор "Беспринципных" Цыпкин прочитал свои рассказы для "Яндекс.Музыки" 14.02.2022
Умерла создательница сериала "Шерлок" с Камбербэтчем Берил Верту 14.02.2022