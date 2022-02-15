Вышел тизер эротического триллера с Аной де Армас "Глубокие воды"

Кинокомпания "Вольга" выпустила русскоязычный тизер триллера "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и Аной де Армас.

Постановка - 80-летнего номинанта премии "Оскар" Эдриана Лайна ("Роковое влечение", "9 ½ недель", "Лолита", "Танец-вспышка", "Лестница Иакова"), не снимавшего двадцать лет.

В центре сюжета - семейная пара, в которой муж закрывает глаза на измены. Однако умирает один из любовников жены, и события принимают мрачный оборот.

В основу фильма лег одноименный эротический психологический роман Патриции Хайсмит ("Незнакомцы в поезде"; "Талантливый мистер Рипли"; "Цена соли", получившая экранизацию "Кэрол").

В кино - с 18 марта. (Премьера должна была состояться еще в 2020-м, но пандемия внесла коррективы.)

Оригинальный ролик: