Вышел трейлер экшн-боевика "Парни под прикрытием" с Мелом Гибсоном

Компания "Экспонента" представила трейлер нового экшн-фильма "Парни под прикрытием". В главных ролях сыграли Мел Гибсон и Коул Хаузер. Режиссером выступил Марк Невелдайн ("Адреналин").

По сюжету двое оперативников ЦРУ получают задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме. Это дело оказывается не совсем легальным предприятием и оборачивается смертельным противостоянием с наркобароном, международными спецслужбами и другими противниками.

Фильм появится в кино с 17 марта.