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Вышел трейлер экшн-боевика "Парни под прикрытием" с Мелом Гибсоном

Новости
    15.02.2022, 15:15
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: Экспонента Фильм Фото: Экспонента Фильм
Фото: Экспонента Фильм

Компания "Экспонента" представила трейлер нового экшн-фильма "Парни под прикрытием". В главных ролях сыграли Мел Гибсон и Коул Хаузер. Режиссером выступил Марк Невелдайн ("Адреналин").

По сюжету двое оперативников ЦРУ получают задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме. Это дело оказывается не совсем легальным предприятием и оборачивается смертельным противостоянием с наркобароном, международными спецслужбами и другими противниками.

Фильм появится в кино с 17 марта.

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