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16.02.2022,  
11:00
Текст:  Майя Бирюкова

Forbes: Украинские летчики увольняются из вооруженных сил

Фото: Денис Малиновский/РИА Новости Фото: Денис Малиновский/РИА Новости
Фото: Денис Малиновский/РИА Новости

Самый массовый истребитель украинских ВВС - МиГ-29, унаследованный от СССР. Однако большой урон противнику эти самолеты нанести не смогут: проблема не в самих машинах, а в нехватке пилотов для них.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Об этом пишет Forbes. По данным издания, Киеву может не хватить летчиков для того, чтобы поднять в воздух все МиГи сразу. Как правило, ВВС держат по три пилота на каждый имеющийся одноместный самолет. Это позволяет летчикам тренироваться, отдыхать, выполнять свои обязанности без простоя летательных аппаратов.

Чтобы поддерживать это соотношение, украинским ВВС необходимо около 400 летчиков. Но армия столкнулась с массовым оттоком кадров. Увольнения начались еще в 2019 году, в итоге за два года ушли свыше 70 пилотов. Летчики жаловались на низкую зарплату, обилие бумажной волокиты и плохую учебную подготовку. В прошлом году сразу пять молодых пилотов отказались продлевать свои контракты. И если эта тенденция сохранится, то это быстро приведет к снижению боеготовности украинской авиации, отмечает автор публикации.

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