Указ губернатора Ивановской области от 15 февраля 2022 года № 14-уг О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обязать лиц, прибывших из иностранных государств, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, при нахождении на территории Ивановской области соблюдать требования и правила, установленные постановлениями главного государственного санитарного врача Российской Федерации.".

1.2. Абзац третий пункта 7.1 после слова "подтверждающий" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или".

1.3. В пункте 10:

1.3.1. В подпункте 10.2:

абзац первый после слова "подтверждающие" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или";

абзац третий после слова "подтверждающие" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или".

1.3.2. В подпункте 10.14:

абзац четвертый после слова "подтверждающие" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или";

абзац десятый после слова "подтверждающий" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или";

абзац четырнадцатый после слов "иммуноглобулина G (IgG)" дополнить словами "или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),".

1.4. В подпункте 11.1 пункта 11:

в подпункте "а" после слова "представлений" дополнить словом ", концертов";

в подпункте "г" слово "новогодних" исключить.

1.5. Пункт 14 признать утратившим силу.

1.6. В абзаце втором подпункта 20.2 пункта 20 слово "новогодних" исключить.

1.7. В пункте 30:

абзац третий после слова "подтверждающий" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) или";

абзац четвертый после слова "вакцинации" дополнить словами "или начало курса вакцинации (получение первого компонента вакцины)";

абзац десятый после слова "подтверждающий" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) или";

абзац одиннадцатый после слова "вакцинации" дополнить словами "или начало курса вакцинации (получение первого компонента вакцины)".

1.8. Пункт 30.1 признать утратившим силу.

1.9. В подпункте 31.6 пункта 31:

абзац первый после слова "подтверждающие" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или";

абзац третий после слова "подтверждающие" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или".

1.10. В пункте 42:

абзац первый после слов "иммуноглобулина G (IgG)" дополнить словами "или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019),";

в абзаце втором слова "иммуноглобулина G (IgG) (документ должен быть выдан не ранее 01.05.2021)" заменить словами "иммуноглобулина G (IgG) или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (документы должны быть выданы не ранее чем за 6 календарных месяцев до даты оценки коллективного иммунитета)";

абзац десятый после слов "иммуноглобулина G (IgG)" дополнить словами "или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)".

1.11. В приложении к указу, в наименовании после слов "иммуноглобулина G (IgG)" дополнить словами "или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019),".

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1.4, вступающего в силу с 01.03.2022.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







