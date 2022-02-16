Указ губернатора Ивановской области от 15 февраля 2022 года № 14-уг О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

Новости

Гол Мбаппе принес "ПСЖ" победу над "Реалом" в матче Лиги чемпионов 01:03
Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения" 01:00
Захарова: США знают цену свободы, а для нас свобода бесценна 00:50
Минюсты РФ и Беларуси договорились активизировать работу по унификации законодательства 00:10
Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Россия - Дания - хоккей, онлайн-трансляция 1/4 финала Олимпиады 00:05
Захарова прокомментировала сюжет CBS по "вторжению РФ" 15.02.2022
Смольный разъяснил, как в Петербурге возник 100%-й иммунитет к COVID-19 15.02.2022
Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту 15.02.2022
Цены на газ в Европе рухнули ниже 800 долларов впервые с начала года 15.02.2022
Директор Третьяковской галереи Трегулова: На выставку Врубеля добавят утренние сеансы 15.02.2022
Киев обратился в НАТО за помощью 15.02.2022
Псаки: Байден не будет объявлять о новой политике по Украине 15.02.2022
В Москве велосипедист сбил звезду TikTok Даню Милохина 15.02.2022
Макрон попросил Путина не признавать ЛНР и ДНР 15.02.2022
За сутки 241 военнослужащий Вооруженных сил выздоровел от коронавируса 15.02.2022
Захарова: Лондон позорится своими заявлениями о нападении России на Украину 15.02.2022
Канцлер ФРГ Шольц отметил "дружественную атмосферу" на переговорах с Путиным 15.02.2022
Президент Сербии распустил парламент и назначил новые выборы 15.02.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100% 15.02.2022
ЦБ Индии окрестил рынок криптовалют финансовой пирамидой 15.02.2022
В украинском сегменте интернета отмечаются серьезные сбои 15.02.2022
Роскомнадзор: "Яндекс" может передавать данные о посещаемости самостоятельно 15.02.2022
Политехнический музей запускает конкурс для ученых и художников 15.02.2022
Чернышенко: Число бюджетных мест в вузах по IТ-специальностям увеличат вдвое 15.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 февраля 2022 г.

Указ губернатора Ивановской области от 15 февраля 2022 года № 14-уг О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обязать лиц, прибывших из иностранных государств, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, при нахождении на территории Ивановской области соблюдать требования и правила, установленные постановлениями главного государственного санитарного врача Российской Федерации.".

1.2. Абзац третий пункта 7.1 после слова "подтверждающий" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или".

1.3. В пункте 10:

1.3.1. В подпункте 10.2:

абзац первый после слова "подтверждающие" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или";

абзац третий после слова "подтверждающие" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или".

1.3.2. В подпункте 10.14:

абзац четвертый после слова "подтверждающие" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или";

абзац десятый после слова "подтверждающий" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или";

абзац четырнадцатый после слов "иммуноглобулина G (IgG)" дополнить словами "или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),".

1.4. В подпункте 11.1 пункта 11:

в подпункте "а" после слова "представлений" дополнить словом ", концертов";

в подпункте "г" слово "новогодних" исключить.

1.5. Пункт 14 признать утратившим силу.

1.6. В абзаце втором подпункта 20.2 пункта 20 слово "новогодних" исключить.

1.7. В пункте 30:

абзац третий после слова "подтверждающий" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) или";

абзац четвертый после слова "вакцинации" дополнить словами "или начало курса вакцинации (получение первого компонента вакцины)";

абзац десятый после слова "подтверждающий" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) или";

абзац одиннадцатый после слова "вакцинации" дополнить словами "или начало курса вакцинации (получение первого компонента вакцины)".

1.8. Пункт 30.1 признать утратившим силу.

1.9. В подпункте 31.6 пункта 31:

абзац первый после слова "подтверждающие" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или";

абзац третий после слова "подтверждающие" дополнить словами "перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или".

1.10. В пункте 42:

абзац первый после слов "иммуноглобулина G (IgG)" дополнить словами "или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019),";

в абзаце втором слова "иммуноглобулина G (IgG) (документ должен быть выдан не ранее 01.05.2021)" заменить словами "иммуноглобулина G (IgG) или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (документы должны быть выданы не ранее чем за 6 календарных месяцев до даты оценки коллективного иммунитета)";

абзац десятый после слов "иммуноглобулина G (IgG)" дополнить словами "или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)".

1.11. В приложении к указу, в наименовании после слов "иммуноглобулина G (IgG)" дополнить словами "или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019),".

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1.4, вступающего в силу с 01.03.2022.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией