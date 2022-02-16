МЧС: В 2021 году от огня спасено в два раза больше человек

Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что огнеборцы смогли защитить от пожара в два раза больше человек, чем годом ранее. Заявление прозвучало на коллегии ведомства, которое прошло с участием президента России Владимира Путина.

Всего российские пожарные защитили в 2021 году от огня более 42 тысяч жилых домов и 872 тысячи человек, что в два раза больше, чем в 2020 году.

Как передает РИА Новости, ущерб государству от чрезвычайных ситуаций в России в прошлом году достиг почти 48 миллиардов рублей.