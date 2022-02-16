МИД КНР: Раздувание США угрозы войны ударило по социальной стабильности Украины

Нагнетание США угрозы войны ударило по экономике и социальной стабильности Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отметив, что Пекин надеется на прекращение распространения дезинформации.

"В последние несколько дней США нагнетали угрозу войны и создавали напряженность, что стало серьезным ударом по экономике, социальной стабильности и жизни людей на Украине", - цитирует слова китайского дипломата агентство РИА Новости.

Китайская дипломатия надеется, что стороны прекратят публикацию подобной ложной информации, и начнут предпринимать действия, которые поспособствуют миру, взаимному доверию и сотрудничеству.

Западные официальные круги и средства массовой информации в последние недели особенно активно передают ложные данные о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По словам главы МИД, Москва не исключает, что раскрученная западными СМИ истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.