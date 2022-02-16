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Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
16.02.2022 19:06

МОК доволен освещением олимпийских баталий

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил Медиакорпорацию Китая и поздравил ее с тем, что она достигла выдающихся успехов в трансляции Зимних Олимпийских игр 2022-го года в Пекине, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Информация об этом также появилась 15 февраля на официальном сайте МОК.
Медиакорпорация Китая обладает исключительными правами на трансляции олимпийских соревнований в Пекине. Фото: sinorusfocus.com Медиакорпорация Китая обладает исключительными правами на трансляции олимпийских соревнований в Пекине. Фото: sinorusfocus.com
Медиакорпорация Китая обладает исключительными правами на трансляции олимпийских соревнований в Пекине. Фото: sinorusfocus.com

На встрече с главой Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном Томас Бах высоко оценил беспрецедентное количество просмотров, которых удалось добиться обладателю исключительных прав на трансляцию Олимпиады. Только по данным на 10 февраля, то есть менее чем через неделю после открытия Олимпийских игр, количество зрителей на платформах Медиакорпорации Китая превысило 500 миллионов человек. К 11 февраля общее время просмотра Олимпиады по телевизору китайскими зрителями достигло 2,05 миллиарда часов. Это на 15 процентов больше, чем за время Олимпиады 2018-го года в Пхенчхане и Олимпиады 2014-го года в Сочи вместе взятых.

Фото: Медиакорпорация Китая
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В знак признания выдающихся результатов Медиакорпорации Китая и долгосрочного сотрудничества с МОК Томас Бах вручил Шэнь Хайсюну трофей президента МОК - награду, разработанную скульптором Александром Кривошеевым, которую также называют "The Sky is the Limit" - эта фраза используется для обозначения безграничных возможностей и она символизирует путь олимпийских чемпионов к золотым медалям.

Недавно МОК и Медиакорпорация Китая продлили соглашение, касающееся обладания правами на трансляции, до 2032-го года. Еще в 1980-ые годы Центральное телевидение Китая, которое сейчас входит в структуру Медиакорпорации Китая, транслировало Олимпийские игры по соглашению с Азиатско-Тихоокеанским вещательным союзом, а в 2008-ом году права на трансляции были впервые получены прямо от МОК.

В октябре прошлого года Медиакорпорация Китая создала Олимпийский канал - это первый в мире спортивный канал, вещающий в высокочетком разрешении 4К 24 часа в сутки. Благодаря этому китайские спортивные фанаты могут сутки напролет круглый год наслаждаться просмотром соревнований в своих любимых видах спорта и историй об атлетах и олимпийцах. Открытие этого канала стало еще одним свидетельством того, как Китай продвигает олимпийское движение и олимпийский дух.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая Спортивные организации МОК

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