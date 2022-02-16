"Молодая гвардия" ЕР будет сотрудничать с молодежными организациями ДНР и ЛНР

"Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) на X съезде подписала соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с молодежными общественными организациями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Партнером МГЕР в ДНР стала "Молодая республика", а в ЛНР - общественная организация "Молодая гвардия".

"На территории республик сегодня проживает порядка миллиона граждан России. Безусловно, многие молодые люди видят свое будущее в тесной связи с Россией. В ходе последних парламентских выборов жители ЛНР и ДНР активно участвовали в голосовании, и мы намерены двигаться здесь синхронно с общественным настроением большинства россиян и жителей республик", - приводит пресс-служба МГЕР слова сопредседателя координационного совета движения Антона Демидова.