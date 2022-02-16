Над Украиной уже около суток кружит американский беспилотник

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk уже около суток кружит над Украиной. Об этом свидетельствуют данные flightradar24.com.

Согласно порталу, БЛА под кодовым названием FORTE11 взлетел с Сицилии, пересек воздушное пространство Греции, Болгарии, Румынии, прежде чем оказаться над Украиной. Аппарат уже раз десять пролетел вдоль российской границы туда-обратно. При этом на территорию Донбасса он не залетал. Держится беспилотник на высоте в 56 тысяч футов над землей (чуть более 17 километров).

Global Hawk имеет длину 13,53 метра, размах крыла - 35,42 метра. Максимальная продолжительность полета составляет 36 часов, при этом на работу в зоне назначения отводится 24 часа. Аппарат оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR, комплекс включает радар SAR/MTI, а также оптический и инфракрасный сенсоры, что позволяет выявлять наземные подвижные объекты и скорость их передвижения.

Над территорией Украины подобные беспилотники используются с 2014 года.