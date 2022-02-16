Не стало известного борца Сопротивления Сергея Беркнера

Сергей Беркнер известен как участник Белостокского еврейского сопротивления. Подпольное движение в Белостокском гетто закончилось вторым по масштабу восстанием в истории Второй Мировой войны и последующей ликвидацией гетто, после чего герой вступил в ряды партизан, где продолжил антифашистскую деятельность.

"Сергей Беркнер уходит как последний свидетель жесточайшего нацистского угнетения и доблестного еврейского противостояния в Белостоке. Его героическая решимость и воля к жизни, а также история его противоборства нацистскому режиму не могут быть забыты, они навсегда войдут в летопись свидетельств о Сопротивлении", - сказано в соболезновании президента ФЕОР, раввина Александра Бороды.

После войны, профессор Воронежского государственного педагогического университета, доктор наук и филолог, Беркнер работал над сохранением исторической правды о партизанской борьбе в годы войны для будущих поколений.