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16.02.2022,  
10:15
Текст:  Николай Грищенко

Нигерия намерена вооружиться ударными вертолетами Ми-35П "Феникс"

Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

Военные Нигерии планируют модернизировать свои вертолеты Ми-24/35 до уровня новейшей версии - Ми-35П "Феникс". На машины будут устанавливать оборудование российского и иностранного производства.

"Вертолет объединяет современное высокоточное вооружение для уничтожения наземных бронированных целей и обеспечения воздушной поддержки наземных миссий. Это может быть атака намеченных целей, медицинская эвакуация или транспортные функции", - объясняет причину выбора машины ВВС Нигерии (NAF) издание MilitaryAfrica.

Впервые обновленная версия экспортного варианта советского вертолета Ми-35 была представлена нигерийским военным в 2019 году на Российско-африканском экономическом форуме в Сочи. Многоцелевой вертолет "Феникс" произвел благоприятное впечатление благодаря сочетанию тактико-технических характеристик и огневой мощи.

При взлетном весе в девять тонн Ми-35П имеет максимальную скорость около 322 километра в час и вооружен комбинацией 12,7-миллиметровых пулеметов, 23-миллиметровой или 30-миллиметровой пушек, а также тремя точками подвески на каждом из крыльев-пилонов для установки ракетных блоков, противотанковых ракет или бомб.

Номенклатура вооружения включает: восемь противотанковых управляемых ракет "Атака-В", блоков с 80 неуправляемыми 80-мм ракетами и 20 неуправляемыми 122-мм ракетами. Под кабиной пилота может быть установлена двухствольная 23-мм пушка с боекомплектом от 450 до 470 патронов. Пушка может производить от 3400 до 3600 выстрелов в минуту.

Фото: ВоенТВ Беларуси / youtube.com
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"Даже обладая огромной огневой мощью, Ми-35 несет в бой восемь пехотинцев", - отмечает издание.

Кроме того, вертолет оснащен современной авионикой, позволяющей ему выполнять дневные и ночные операции в любых погодных условиях. Машина также имеет наблюдательно-прицельную станцию OPS-24N, навигационную систему с GPS-навигацией и дополнительной, как отмечает издание, радиостанцией не российского производства.

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