Popular Mechanics сравнил ВКС России и ВВС Украины

Согласно альманаху Flight Global за 2022 год, ВВС Украины имеют в строю всего 69 истребителей. Это 43 многоцелевых истребителя-бомбардировщика МиГ-29 и 26 истребителей превосходства в воздухе Су-27. Все они были построены во время холодной войны. То есть им более 30 лет. С тех пор государство не закупало новых самолетов.

Проблема возраста усугубляется тем, что Украина не может провести модернизацию, получить доступ к новому вооружению и запасным частям, поскольку их производит Россия. Неясно, сколько из украинских истребителей действительно находятся в пригодном для полетов состоянии.

Киев все же модернизировал некоторые МиГи и Су: обновил электронику (включая новый радар и навигационную систему для МиГов), навигационные системы, нашлемные системы целеуказания и новый бортовой компьютер для Су-27. Однако количество модернизированных самолетов, очевидно, невелико.

В 2020 году Украина приступила к реализации нового плана расходов на ВВС "Видение 2035", который предусматривает закупку новых самолетов на сумму 12 миллиардов долларов, включая истребители, которые, вероятно, будут приобретены в странах НАТО.

Украина также имеет небольшой парк ударных самолетов. Он включает 12 бомбардировщиков Су-24 и 17 штурмовиков Су-25. Армия также эксплуатирует 34 ударных вертолета Ми-24.

Опять же, все эти машины были созданы еще до распада Советского Союза и являются очень старыми. Это не только делает их более сложными в эксплуатации и уязвимыми для современных самолетов, но и превращает в легкую цель для систем ПВО.

Россия имеет в своем распоряжении гораздо более грозную воздушную армаду, указывает Popular Mechanics. Согласно альманаху Flight Global, РФ располагает более чем 1000 боевых самолетов. Хотя многие устарели, Москва обновила значительное количество этих машин, оснастив их более современными технологиями и вооружением. Например, только самолетов типа Су-27 у России 350, включая более новые Су-27СМ и новейшую версию Су-35. Российские Су-27, в отличие от украинских, оснащены более мощными РЛС, новейшей авионикой и полностью модернизированным вооружением класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Воздушный флот России разбросан по всей стране, но может быть быстро сконцентрирован на любом конкретном театре военных действий. Однако воздушная мощь не ограничивается истребителями - Россия также использует мощные системы ПВО, такие как С-400.