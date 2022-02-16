Проект поправок в УПК разрешает "отменять" показания, данные следователю

Изначально проект преследует благую цель: защитить обвиняемого от давления на стадии следствия. В адвокатуре признают: проблема есть. О ней часто говорят и адвокаты, и правозащитники. Однако предлагаемое проектом решение Михаил Толчеев назвал негодным. Да, соглашается он, суды не всегда реагируют на заявления подсудимых о применении к ним пыток на стадии следствия. Но тот факт, что такие случаи есть, не может становиться поводом для обесценивания вообще всех показаний, данных всеми обвиняемыми на стадии следствия. Ведь возможна и обратная ситуация: человек не признавал вину, а в суде вдруг встал и "раскаялся". Почему так произошло? Возможно, он действительно осознал. Но может быть и другое: на него надавили. Проект, подчеркивает представитель ФПА, создает опасность недопустимого давления именно на подсудимых. "Работники следственных и оперативных органов имеют доступ к лицам, привлекаемым к уголовной ответственности и во время рассмотрения дела судом. Таким образом, создается риск, что именно в этой стадии достаточно оказать давление и получить отказ от ранее данных показаний, когда подозреваемый или обвиняемый не признавал себя виновным", - считает первый вице-президент ФПА.

Поэтому суды каждый раз должны проверять все обстоятельства, сравнивать показания на стадии следствия и данные в суде. Нельзя давать преимущественное право какими-либо словам только на основании от того, что они были сказаны в определенном месте: в зале суда или кабинете следователя. И там, и там человек может либо лгать, либо говорить правду. Вот суд и должен разобраться, чему верить, чему нет.

Михаил Толчеев отметил, что недопустимые доказательства - это доказательства, полученные с нарушением закона. "Такое нарушение должно быть установлено, а не только заявлено. Если речь идет о применении пыток, то это преступление публично-правового характера, установление которого требует расследования и привлечения к ответственности виновных", сказал он. При этом представитель адвокатуры подчеркнул, что в законе сегодня четко установлено: нельзя использовать в качестве единственного доказательства вины признания человека.