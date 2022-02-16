В Воронеже депутату назначили домашний арест по делу о мошенничестве

Суд в Воронеже избрал меру пресечения для заместителя председателя городской думы, ранее задержанного в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

- По ходатайству органов следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 4 апреля 2022 года, - сообщили в управлении СК РФ по региону.

Напомним, 48-летнего депутата подозревают в крупном мошенничестве. Как выяснила ФСБ, в 2018 году мужчина получил 9,2 миллиона рублей от директора фирмы, строившей социальный объект в сельском районе. За эти деньги парламентарий обещал посодействовать быстрой приемке объекта и оплате работ, хотя в силу полномочий не мог повлиять на такое решение.

Подозреваемый признал вину.