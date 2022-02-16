СК возбудил уголовное дело после обнаружения голодающих детей в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам истязания младенцев в квартире на востоке Москвы. По версии СК, родители напились и морили детей голодом.

Дело возбуждено по статьям 117 и 156 УК РФ - "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", уточняет пресс-служба ГСУ СК столицы. Соседи утверждают, что родители малышей постоянно злоупотребляли алкоголем. Судя по фото из их квартиры, которые ранее опубликовала городская прокуратура, семья жила в антисанитарных условиях.

Ранее "РГ" сообщала, что голодающих близнецов 8 месяцев нашли в квартире на улице Плеханова. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии.