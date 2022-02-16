В Москве на кандидата в водители возбудили уголовное дело за взятку

В Москве на кандидата в водители завели уголовное дело за попытку дать взять сотруднику Госавтоинспекции.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, гражданин хотел получить отметку в экзаменационном листе о том, что успешно сдал практический экзамен на права. Он в служебном кабинете инспектора предлагал за это 25 тысяч рублей. Несмотря на то что его неоднократно предупредили о противоправности таких предложений, а также напомнили, что за них грозит уголовная ответственность, он от своих намерений не отказался и деньги все-таки передал. После чего был задержан оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.

Возбуждено уголовное дело по признакам дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Часть 3 статьи 291 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за это в виде штрафа до 1,5 миллионов рублей, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок до восьми лет.