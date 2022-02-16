В Москве вооруженный мужчина ранил двух полицейских

Вооруженное сопротивление оказал подозреваемый в краже мужчина 1999 года рождения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что его задерживали сотрудники УМВД России по Ленинскому городскому округу в подъезде одного из домов, расположенных на улице Медынской в Москве. Однако тот нанес ножевые ранения двум полицейским, одного из которых госпитализировали. Тем не менее, преступника обезоружили и задержали.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.