В порту Сахалина во время работы отравились десять человек

Во время работ на турецком сухогрузе Bordo Mavi в порту города Невельска отравились десять человек. Четырех из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Это местные жители, докеры, работники местного берегового предприятия. Чем они отравились, пока непонятно", - сообщили в администрации порта "Интерфаксу".

У пострадавших отмечалось першение в горле и затрудненное дыхание. Их жизни ничего не угрожает. От моряков с турецкого судна жалоб на отравление не поступало.

В порту добавили, что с подобной ситуацией сталкиваются впервые, а также опровергли опубликованную в местных СМИ информацию о том, что отравление произошло из-за топлива кранов на борту балкера, которое разбавили неким химическим веществом. Настоящую причину ЧП предстоит выяснить экспертам. Будут взяты пробы для химического анализа воздуха.