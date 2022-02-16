Трутнев: Обеспечить защиту жителей дамбами - задача губернатора

Строительство дамб, призванных защитить людей от весенних паводков, во многих регионах дальнего Востока отстает от графика. Об этом полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьер Юрий Трутнев рассказал по итогам заседания окружного совета.

По его словам, на эти цели были выделены значительные средства, однако в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, а также других регионах работы отстают от графика.

"Земляные дамбы делают бульдозерами и экскаваторами. Почему нельзя организовать такую работу годами - не могу понять до конца", - сказал вице-премьер.

Он назвал постройку дамб квалификационным тестом для руководителя региона. По его мнению, губернатор обязан обеспечить своевременное выполнение работ, от которых зависит безопасность жителей региона.