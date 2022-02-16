Магаданка лишилась 2 млн рублей из-за несуществующего племянника

Жительница Магадана лишилась почти двух миллионов рублей, поверив мошенникам.

В декабре 2021 года 57-летней женщине позвонили неизвестные. Представились, как в таких случаях бывает, сначала правоохранителями, затем сотрудниками банка. Они сообщили, что племянник собеседницы взял кредит на 165 тысяч рублей и не делает выплаты по нему. Несмотря на то, что у магаданки нет племянника, она взяла имевшийся у нее миллион рублей и ночью отправилась в другой конец города, чтобы перевести деньги. В течение трех часов через банковский терминал перечислила все имеющиеся средства. Она выполнила 72 операции, переведя по 15 тысяч рублей на разные счета.

В течение следующих полутора месяцев мошенники держали связь с женщиной. Они убедили ее взять несколько кредитов более чем на 900 тысяч рублей, причем один - под залог квартиры. Все деньги потерпевшая перевела злоумышленникам, и только после этого они прервали общение. Таким образом, дальневосточница лишилась 1 миллиона 924 тысяч рублей.

Об обмане женщина начала догадываться, когда ей стали звонить из банков, спрашивая почему нет платежей по кредитам. Магаданка обратилась в полицию. О хитростях телефонных мошенников она знала, но была уверена, что с ней такого произойти не может.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до десяти лет", - сообщает пресс-служба УМВД по региону.