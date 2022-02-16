В Чите подрядчик украл 10 млн рублей при благоустройстве парка

В Забайкальском крае на руководителей компании, которая благоустраивала один из парков в Чите, завели уголовное дело. Их подозревают в мошенничестве на десять миллионов рублей.

В 2020 году комитет городского хозяйства Читы и общество с ограниченной ответственностью заключили муниципальный контракт на благоустройство парка в Черновском районе города на сумму более 50 миллионов рублей. Подрядчик обязался купить необходимые стройматериалы и уложить плитку на дорожках, тротуарах, а также бордюры. В смете были указаны требования к толщине слоя покрытия и определенные технические характеристики материалов с определенными техническими характеристиками.

После исполнения контракта специалисты провели лабораторные испытания и установили, что работы выполнены некачественно и с нарушением технологий.

"Тем самым руководители строительной компании, используя материалы худшего качества и более дешевые технологии укладки покрытия, похитили более десяти миллионов рублей", - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Дело заведено на гендиректора компании. В качестве подозреваемого допрошен и его заместитель. В их домах провели обыски, изъяли документацию, нужную для расследования.