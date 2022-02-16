Житель Новосибирска пойдет под суд из-за краснокнижных кречетов

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 38-летнего жителя Новосибирска. Мужчина обвиняется в незаконном содержании краснокнижных кречетов.

По версии следствия, в декабре прошлого года он прибыл на полуостров для участия в незаконном обороте редких птиц. Здесь ему передали пять кречетов, которых он разместил в заранее подготовленной квартире. Однако вскоре в помещение нагрянули сотрудники пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району. Пернатых изъяли, а злоумышленника задержали.

"Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы и миллионный штраф. Птиц после реабилитации выпустили в естественную среду.

Справка "РГ"

Кречет - хищная птица семейства соколиных. Вес взрослого самца достигает одного килограмма, самки - двух. Вид занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы. Эти пернатые пользуются большим спросом во многих арабских странах, где их используют для соколиной охоты.