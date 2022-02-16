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16.02.2022 10:11
Рубрика: Общество

Кировчанка рассказала о необычной судьбе отца - бойца штрафбата

Текст: Олег Четвериков (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 35(8683)
Сколько любовных историй на фронте стало известно мне в ходе изучения боевого пути 311-й стрелковой дивизии! Из-за женщин на войне мужчины просто теряли голову, а близость смерти только обостряла чувства.
Хирургическую операцию старшине Дедюхину сделала врач Зоя Ивановна Тихонова. Снимок сделан в Кирове через 30 лет после войны. Фото: Даниил Онохин Хирургическую операцию старшине Дедюхину сделала врач Зоя Ивановна Тихонова. Снимок сделан в Кирове через 30 лет после войны. Фото: Даниил Онохин
Хирургическую операцию старшине Дедюхину сделала врач Зоя Ивановна Тихонова. Снимок сделан в Кирове через 30 лет после войны. Фото: Даниил Онохин

Вот что рассказала мне Любовь Илларионовна Котряхова из Котельнича.

Фото: Кадр из фильма.
Правда о штрафных батальонах против мифов "Штрафбата"

Ее отец Илларион Терентьевич Дедюхин служил начальником радиостанции 1067-го стрелкового полка 311-й дивизии. Он своей головой отвечал за то, чтобы его радиостанция работала круглосуточно. В его подчинении была целая бригада девчат-связисток. Они обслуживали телефонные линии, искали обрывы провода, дежурили около радиостанции. Больше всего на свете девчонки боялись, чтобы их не утащила немецкая разведка, когда им поручалось ликвидировать обрыв линии связи. Выходили-то на линию в одиночку с винтовкой в руках - охраны девушкам не полагалось.

Вокруг этой женской команды постоянно вились армейские ловеласы, завязывались романы. Одна девушка была настолько темпераментна, что назначала свидания сразу нескольким ухажерам по очереди. Зато другая связистка получила прозвище Люся-недотрога. Все это были реальные люди, имена которых я не могу назвать по этическим соображениям.

В таком окружении и тянул свою лямку старшина Дедюхин - совсем как старшина Васков из фильма "А зори здесь тихие".

И вот повадился к одной связистке молоденький офицер: чуть свободная минутка - он около нее, вечером - рядом с ней, даже на дежурстве девушки не отходил от нее. Какая служба у девчонки на уме, когда рядом - влюбленный ухажер? Старшина Дедюхин долго крепился, а потом не выдержал и сказал ему напрямую:

- Товарищ старший по званию, вы препятствуете несению службы моим подчиненным. Попрошу вас покинуть помещение!

Сначала офицер отмахнулся от старшины. А потом, видя его настойчивость, потерял контроль над собой - выхватил пистолет. А старшина Дедюхин опередил его и убил наповал. На глазах у той девушки.

Дальше - штрафная часть. Однажды Илларион Терентьевич получил приказ переправиться с группой разведки на вражеский берег Дриссы под Витебском и передавать по рации точные данные о расположении немецкой артиллерии. Те четыре дня, проведенные на вражеском берегу, запомнились Дедюхину на всю жизнь.

Фото: Sergey F. Proshchaev/youtube
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Поначалу шифровки командованию уходили исправно. Но на четвертые сутки группу засекли немцы. Пришлось тогда Дедюхину с первой попавшейся радиостанции выходить в эфир открытым текстом: "Нас окружают, вызываем огонь на себя".

Через несколько минут шквал огня накрыл то место, где прятался старшина Дедюхин со своей рацией. Когда разведчики вытащили его из-под завала, оказалось, что у Иллариона Терентьевича пробито одно легкое. Ему сделали перевязку и довели его до берега, через реку он переправился один.

Раненый Дедюхин добрался до командного пункта дивизии и обрисовал обстановку на том берегу. Война для него закончилась: ему сделали хирургическую операцию, ушили пробитое легкое, а затем долго восстанавливали здоровье. Награда же за совершенный подвиг так и затерялась в штабах действующей армии.

После войны Илларион Терентьевич работал на железной дороге в Котельниче. В 1968-м накануне Дня Советской армии его пригласили в военкомат. Сначала думал, какую-нибудь отметку хотят сделать в документах. И вдруг - ему вручают орден Славы III степени!

- А не осталось ли у вас фронтовых фотографий отца с боевыми друзьями? - спросил я у Любови Илларионовны.

- К сожалению, нет, - призналась она, - папа ведь служил в окружении девушек, а мама так его ревновала, что после войны изорвала все его военные фотокарточки. Потом она раскаялась, но было уже поздно...

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