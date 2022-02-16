В Кирове уволили кондуктора, высадившего ребенка из автобуса

В Кирове уволена кондуктор автобуса, высадившая 11-летнего мальчика в промзоне в январе этого года. Водитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщает прокуратура Кировской области. Напомним, мальчик ехал домой вечером 13 января с тренировки и уснул, не заметив свою остановку. Проснулся он уже в тот момент, когда автобус направлялся в автопарк. Ребенка высадили на улице Сормовской, в районе промзоны.

Кондуктор автобуса №61, как уточнили в прокуратуре, не произвела осмотр салона автобуса после конечной остановки, как того требует должностная инструкция. Вместе с водителем они не приняли мер к информированию малолетнего пассажира об остановках.

Также на автотранспортном предприятии были выявлены нарушения лицензионных требований в части продолжительности смены водителей (более 12 часов). Руководителям были вынесены прокурорские представления. Материалы проверки были направлены в межрегиональное управление Госавтодорнадзора для решения вопроса о привлечении лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности.