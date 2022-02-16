На выходных на Байкале стартует OlkhonIceFest

Мастера-ледорезы уже начали работу над конкурсными скульптурами. И 19 февраля во время открытия фестиваля мы узнаем имя победителя, который, напомним, сможет принять участие в финале мирового первенства по ледовому искусству. Ведь OlkhonIceFest в этом году получил официальный статус этапа мирового первенства.

В 2022 году тема фестиваля - "Из глубины веков". Этнические мотивы, раскрывающие историю и культуру народов Сибири от древности до наших дней, нашли отражение и в оформлении площадки фестиваля, и в тематике конкурса ледяных скульптур, и в концертной программе.

Словом, нас ждет удивительный праздник, который, по словам организаторов, подарит не только яркие эмоции, но и новые знания об истории человечества.