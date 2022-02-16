Омский НПЗ существенно увеличил выпуск экологичного топлива

"Газпром нефть" в 2021 году на 8,3 процента увеличила нефтепереработку на Омском и Московском НПЗ. В частности, производство бензина выросло на 5,3 процента (до 7,26 миллиона тонн). А выпуск высокотехнологичного бензина G-Drive с октановым числом 100 - сразу на 16,5 процента (до 92 тысяч тонн).

Помимо этого, в сравнении с 2020 годом на 7,9 процента увеличилось суммарное производство дизельного топлива (до 9,69 миллиона тонн). А зимнего дизельного топлива, включая его арктические сорта, - на 19,7 процента (до 2,17 миллиона тонн).

В минувшем году заводы компании "Газпром нефть" также нарастили на 39,6 процента (до 2,55 миллиона тонн) производство авиационного керосина. На 15,7 процента (до 2,15 миллиона тонн) - товарного дорожного и строительного битума. И совокупно обеспечили переработку 32,24 миллиона тонн нефтяного сырья, что на 8,3 процента больше, чем годом ранее.

Омские нефтепереработчики в 2021 произвели 35,3 тысячи тонн топлива JET A-1 для международных авиарейсов и продолжили выпускать судовое топливо с ультранизким содержанием серы.

Стабильный рост объемов производства - один из непосредственных результатов модернизации ОНПЗ. Объем инвестиций "Газпром нефти" в проекты программы превышает 400 миллиардов рублей. Ряд проектов уже завершен. Обновление мощностей позволило заводу полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5. К 2025 году, когда планируется завершить модернизацию, омские нефтяники доведут глубину переработки нефти и выработку светлых нефтепродуктов до лучших мировых стандартов.