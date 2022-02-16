В Новосибирске академика РАН заподозрили в крупном мошенничестве

Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в Институте лазерной физики СО РАН.

Фигурант - научный руководитель института, академик РАН, сообщает ТАСС по ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, в 2017 году Институт лазерной физики заключил контракт на разработку оптической системы лазера с дочерней коммерческой структурой, которой руководил академик. Его стоимость составила 2 миллиона рублей. Однако все работы на самом деле выполняли сотрудники института.

Расследование уголовного дела продолжается.