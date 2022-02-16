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16.02.2022 10:15

35 фактов майнинг-хищений энергии выявили "Россети Северный Кавказ" в 2021 году

Пресечению фактов незаконного использования электроэнергии майнинг-фермами в компании "Россети Северный Кавказ" уделяют особое внимание, поскольку Северо-Кавказский федеральный округ в числе лидеров в стране по количеству майнеров-энерговоров и объемам хищений энергоресурса для добычи криптовалюты.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

В 2021 году энергокомпания в зоне своей операционной деятельности выявила 35 случаев неучтенного потребления энергоресурса "черными" майнерами. Объем обнаруженного в 2021 году неучтенного потребления - более 48 миллионов киловатт-часов. Сумма ущерба за год превысила 171 миллион рублей. Всего за период 2019-2021 годов энергетиками выявлена 61 майнинг-ферма, незаконно израсходовавшая электроэнергию на 400 миллионов рублей.

Регионом - лидером по количеству несанкционированных подключений к электросетям для получения криптовалюты является Дагестан. В 2019-2021 годах в республике зафиксировано 43 случая энерговоровства на 188,4 миллиона рублей. На втором месте "антирейтинга" - Ингушетия. В республике за три года обнаружено 11 фактов хищения электроэнергии майнинг-фермами более чем на 150 миллионов рублей.

Оплата потребленной электроэнергии - в числе основных затрат при добыче цифровых активов, именно поэтому некоторые майнеры, пытаясь избежать расходов, прибегают к хищению энергоресурса. В результате этой сомнительной и противозаконной экономии сумма возмещения ущерба в десятки раз превышает оплату по показаниям прибора учета. Сумма возмещения рассчитывается исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Счет дополняет штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Действия похитителей электроэнергии вводят стратегически важный сектор в зону повышенного риска. Во-первых, энергокомпания теряет средства на обслуживание, техническое переоснащение и модернизацию оборудования. Во-вторых, хищения электроэнергии в таких объемах становятся причиной превышения максимально допустимой нагрузки на энергообъекты. Это одна из основных причин технологических нарушений. Еще одно следствие незаконных действий - низкое напряжение в сети. Неучтенное потребление напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения жителей.

"Россети Северный Кавказ" ведут активную работу по пресечению и предотвращению незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермами. Мероприятия подразумевают целый комплекс мер, направленных как на профилактику хищений энергоресурса среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри компании.

По каждому случаю хищений рабочие группы предприятия составляют акты о бездоговорном и безучетном потреблении электроэнергии. Майнеров-энерговоров обязывают оплатить штраф и выставленный счет, который значительно превышает стоимость электроэнергии, потребленной законным путем. Кроме того, соответствующие заявления направляются в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства. По большинству фактов возбуждены уголовные дела.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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