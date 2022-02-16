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Блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в больницу

СМИ и соцсети
    16.02.2022, 20:28
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

Блогер из Петербурга Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "Гоблин", госпитализирован. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсетях.

Пучков отметил, что за последние две недели его состояние здоровья значительно ухудшилось, поэтому он он принял решение о госпитализации. Свой диагноз блогер не уточнил, однако пользователи соцсетей не смогли не заметить, что знаменитого чувства юмора "Гоблин" не потерял. "Как тот лось в анекдоте: я все пью и пью, а мне все хуже и хуже", - заявил Пучков.

На опубликованных им кадрах видно, что лежит блогер в одноместной палате с кожаным диваном. Этот диван на Пучкова, судя по всему, произвел такое впечатление, что он сопроводил селфи из палаты надписью: "Прилег авторитетно". Рядом с больничной койкой стоит капельница. Интерьер позволяет сделать выводы, что это точно не реанимация, а скорее палата общего профиля.

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