В Крыму завели дело на депутата, насмерть сбившего пенсионерку

В Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении депутата Госсовета Крыма Игоря Буданова, который на автомобиле BMW-750 сбил 74-летнюю пенсионерку на улице Ленина и покинул место ДТП. В крымском парламенте эту новость назвали шокирующей.

Инцидент произошел 14 февраля: в половину восьмого вечера народный избранник сбил пожилую женщину, но не вызвал скорую помощь и спешно уехал. Пенсионерку доставили в горбольницу №6, где через несколько часов она скончалась от полученных травм.

Как сообщил источник "РГ", пока виновник ДТП пытался замести следы преступления - тщательно отмывал свою машину, полицейские с помощью уличных камер видеонаблюдения установили автомобиль депутата.

Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части статьи 264 - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места его совершения. Сейчас депутат задержан.

- В Госсовете шокированы сообщением о ДТП с участием депутата Госсовета Игоря Буданова, - прокомментировали ситуацию в парламенте. - Сейчас в информационном поле появляются разные версии происшедшего. Есть версия случившегося и у самого депутата. По факту ДТП заведено уголовное дело, в ходе которого истина будет установлена. Будем исходить из результатов расследования.