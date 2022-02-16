В Крыму журналиста СМИ-иноагента осудили на шесть лет за взрывчатку

Симферопольский районный суд вынес приговор 53-летнему внештатному журналисту СМИ-иноагента "Радио "Свобода" (проект "Крым.Реалии") Владислау Осипенко за незаконную переделку взрывного устройства. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

В марте 2021 года у мужчины сотрудники крымского УФСБ изъяли самодельное взрывное устройство, которое, по его словам, было изготовлено для обеспечения собственной безопасности. Хранилось оно в личном автомобиле.

Есипенко задержали, чтобы исключить организацию им подрывных акций. На допросах он рассказал следователям, что собирал в Крыму информацию об объектах жизнеобеспечения в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука. Правда, позже подсудимый начал утверждать, что боеприпас ему якобы подбросили в машину.

Суд признал фигуранта виновным по части 1 статьи 222.1 УК РФ и части 1 статьи 223.1 УК РФ "Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывного устройства, а также незаконная переделка взрывного устройства". Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также он обязан выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке. Кстати, прокуратура требовала для обвиняемого 11 лет лишения свободы.