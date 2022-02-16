Хронобиологи нашли способ проверки нарушения "биологических часов"

В Тюменском государственном медицинском университете предложили новый способ для оценки проявления светового десинхроноза (расстройства циркадных ритмов). Как сообщает пресс-служба вуза, диагностика рассчитана на людей старше 45 лет с прогрессирующей глаукомой. Способ запатентован вузом.

Как рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии Денис Губин, сейчас электрический свет обеспечивает жизнь в круглосуточном режиме, и девяносто процентов людей используют свет в ночное время, особенно это заметно в арктических широтах.

По словам ученого, искусственное уменьшение промежутка времени светового воздействия между днем и ночью - неблагоприятно для здоровья и может являться ключевым фактором болезней. Днем люди испытывают дефицит света и получают его избыточное количество вечером и ночью. Это влияет на физиологию, сон, работоспособность и здоровье в целом.

При глаукоме модулируются проявления светового десинхроноза. Клетки сетчатки повреждаются, ухудшается световая синхронизация и появляются разнообразные клинические проявления, некоторые из которых специфичны для глаукомы, другие же характерны для светового десинхроноза различной природы. Например, снижается умственная и физическая работоспособность, нарушается сон, появляются комплексные метаболические изменения и психические расстройства, портится настроение.

Способ, который предложили тюменские исследователи, основан на комплексной интерпретации ряда биохимических, физиологических и тестовых данных. В рамках диагностики оценивается соотношение вечернего значения уровня общего холестерина крови к утреннему, значения липопротеинов и других показателей. Метод позволяет определить высокую, среднюю и низкую степень выраженности светового дисбаланса - нарушения "биологических часов".