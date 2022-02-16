На Урале пенсионерке вместо больничного в табеле поставили прогулы

Новости

Консультацию психиатра могут включить в диспансеризацию после COVID-19 05:37
Байден назвал производителей оружия ответственными за эпидемию насилия в США 04:43
CNBS: Вертолет армии США Black Hawk замечен на польско-украинской границе 04:40
В Приморье сняли на видео вскармливание новорожденного тюлененка 04:34
Глава Забайкалья Александр Осипов заболел коронавирусом 03:58
Гинцбург: У испытывающих назальную вакцину добровольцев нет осложнений 03:46
Власти Бельгии заявили о возможности введения 4-дневной рабочей недели 03:30
В крупнейших городах заменят старые автобусы электробусами 03:00
Матвиенко: Россия сделает все, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР 02:55
Вирусолог Альтштейн: Антитела к "омикрону" плохо нейтрализуют другие штаммы 02:42
Байден: Санкции против России спровоцируют рост цен на топливо в США 02:07
Гол Мбаппе принес "ПСЖ" победу над "Реалом" в матче Лиги чемпионов 01:03
Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения" 01:00
Захарова: США знают цену свободы, а для нас свобода бесценна 00:50
Минюсты РФ и Беларуси договорились активизировать работу по унификации законодательства 00:10
Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Россия - Дания - онлайн-трансляция 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады 00:05
Захарова прокомментировала сюжет CBS по "вторжению РФ" 15.02.2022
Смольный разъяснил, как в Петербурге возник 100%-й иммунитет к COVID-19 15.02.2022
Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту 15.02.2022
Цены на газ в Европе рухнули ниже 800 долларов впервые с начала года 15.02.2022
Директор Третьяковской галереи Трегулова: На выставку Врубеля добавят утренние сеансы 15.02.2022
Киев обратился в НАТО за помощью 15.02.2022
Псаки: Байден не будет объявлять о новой политике по Украине 15.02.2022
В Москве велосипедист сбил звезду TikTok Даню Милохина 15.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 04:49
Рубрика: Общество

На Урале пенсионерке вместо больничного в табеле поставили прогулы

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 35(8683)
Жительница Североуральска Валентина Мосягина никак не ожидала, что после 33 лет добросовестного стажа окажется прогульщицей. Ее заявление об увольнении якобы потеряли и только после жалобы в Гострудинспекцию отправили на пенсию. Мы решили рассказать эту историю: возможно, еще кто-то попал в похожую ситуацию.
Валентина Мосягина более 30 лет проработала страховым агентом. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Валентина Мосягина более 30 лет проработала страховым агентом. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Валентина Мосягина более 30 лет проработала страховым агентом. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Валентине Николаевне 73 года. До того как стать страховым агентом, она четверть века трудилась в городском доме быта, заслужила звание ветерана труда. Новое дело тоже спорилось, клиенты были довольны. На 85-летие старейшей страховой компании России Мосягину даже пригласили на концерт в Кремлевский дворец в числе лучших сотрудников.

Фото: GettyImages
Изменились размер выплаты по больничному и порядок ее начисления

Как человек старой закалки, она считала: негоже бегать с места на место, даже если условия сменили.

- Агентов, не выполнявших план, переводили с трудовых на договоры гражданско-правового характера (ГПХ). Ко мне в этом смысле придраться было нельзя - перевыполняла. Тогда с 1 января 2020 года меня сделали "специалистом по исследованию рынка" со смешным окладом 2440 рублей - в целях экономии: больничные, отпуска, премии начисляются только с оклада. На самом деле я продолжала продавать полисы за комиссию, - вспоминает собеседница. - Один раз бухгалтеры ошиблись: начислили нормальные отпускные - 20 тысяч, потом спохватились и стали вычитать эти деньги как долг. Залезли даже в выплату по больничному, хотя по закону ее трогать нельзя.

На больничный Мосягина ушла из-за проблем с суставом. После трех месяцев болезни ей дали третью группу инвалидности.

- Пришла к руководителю нашего североуральского филиала и говорю: "Увольняй, мне уже сложно ходить". Написала заявление от руки, 28 декабря сдала все документы строгой отчетности (бланки полисов), сижу, жду расчет. Трудовую книжку, правда, не забрала, подумала, смогу в любое время, - рассказывает Валентина Николаевна.

Ждать денег пришлось долго, только спустя четыре месяца Мосягиной сообщили в Пенсионном фонде, что она до сих пор числится сотрудником страховой. Мало того, ей ставят прогулы в табель.

- При этом никто не поинтересовался, где я нахожусь с января по май 2021 года: объяснений из-за "неявки" не брали, зарплату не переводили, в ФСС данные для электронного больничного, как всем работающим 65+, в пандемию не передавали, - удивляется пенсионерка.

Спросила она бывшего начальника: "Как так?" Услышала: "Пишите заявление на увольнение в связи с невозможностью выполнять обязанности. Управляющая в Екатеринбурге лично их подписывает и никого не увольняет - ей надо сохранить численность агентов". Поскольку центральный офис компании находится в Москве, Мосягина отправила жалобу в Гострудинспекцию столицы. После чего ей привезли трудовую домой за 400 километров, увольнение оформили 17 мая 2021 года - по собственному желанию.

Некоторые пособия за январь Пенсионный фонд перечислит досрочно

- Никто не извинился перед мамой. Нам важен не столько денежный аспект, хотя ей платили весь 2020 год оклад ниже МРОТ в пять раз и окончательный перерасчет пенсии сделали только в сентябре 2021-го вместо мая, сколько морально-этический. Человек надеялся уйти с почетом, а получилось очень некрасиво, - комментирует дочка Вероника.

К слову, в Гострудинспекции Мосягиной заявили: раз на момент рассмотрения жалобы она не являлась сотрудником компании, права должна защищать через суд - это индивидуально-трудовой спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим с ним в трудовых отношениях. Ответ прокуратуры Москвы от 17 ноября 2021 года более многообещающ: документы отправили в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру, та должна разобраться с зарплатой ниже МРОТ и необоснованным удержанием "долга". Правда, Валентина Николаевна до сих пор не получила оттуда ни строчки.

Компетентно

Элеонора Файзрахманова, партнер юридического агентства:

- Пандемия не является основанием для изменения условий трудового договора, ухудшающих положение сотрудника, или для замены на договор ГПХ. Необходимо своевременно защищать свои права в суде, не идя на поводу у "забывчивого" работодателя, не подписывая заявления о переводе или увольнении по собственному желанию. Жаловаться в инспекцию по труду и прокурату, на мой взгляд, целесообразно, если параллельно подавать иск по месту проживания, нахождения компании или исполнения обязанностей по трудовому договору. Надзорные органы уполномочены проверять работодателя, но не восстанавливают в полной мере нарушенные права персонала. В данном случае я бы посоветовала пойти в суд с требованиями о взыскании невыплаченной зарплаты и компенсации морального вреда.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

CNBS: Вертолет армии США Black Hawk замечен на польско-украинской границе
Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения"
Переговоры Путина и Шольца. Главное
Байден: Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100%
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей