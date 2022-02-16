На Урале пенсионерке вместо больничного в табеле поставили прогулы

Жительница Североуральска Валентина Мосягина никак не ожидала, что после 33 лет добросовестного стажа окажется прогульщицей. Ее заявление об увольнении якобы потеряли и только после жалобы в Гострудинспекцию отправили на пенсию. Мы решили рассказать эту историю: возможно, еще кто-то попал в похожую ситуацию.

Валентине Николаевне 73 года. До того как стать страховым агентом, она четверть века трудилась в городском доме быта, заслужила звание ветерана труда. Новое дело тоже спорилось, клиенты были довольны. На 85-летие старейшей страховой компании России Мосягину даже пригласили на концерт в Кремлевский дворец в числе лучших сотрудников.

Как человек старой закалки, она считала: негоже бегать с места на место, даже если условия сменили.

- Агентов, не выполнявших план, переводили с трудовых на договоры гражданско-правового характера (ГПХ). Ко мне в этом смысле придраться было нельзя - перевыполняла. Тогда с 1 января 2020 года меня сделали "специалистом по исследованию рынка" со смешным окладом 2440 рублей - в целях экономии: больничные, отпуска, премии начисляются только с оклада. На самом деле я продолжала продавать полисы за комиссию, - вспоминает собеседница. - Один раз бухгалтеры ошиблись: начислили нормальные отпускные - 20 тысяч, потом спохватились и стали вычитать эти деньги как долг. Залезли даже в выплату по больничному, хотя по закону ее трогать нельзя.

На больничный Мосягина ушла из-за проблем с суставом. После трех месяцев болезни ей дали третью группу инвалидности.

- Пришла к руководителю нашего североуральского филиала и говорю: "Увольняй, мне уже сложно ходить". Написала заявление от руки, 28 декабря сдала все документы строгой отчетности (бланки полисов), сижу, жду расчет. Трудовую книжку, правда, не забрала, подумала, смогу в любое время, - рассказывает Валентина Николаевна.

Ждать денег пришлось долго, только спустя четыре месяца Мосягиной сообщили в Пенсионном фонде, что она до сих пор числится сотрудником страховой. Мало того, ей ставят прогулы в табель.

- При этом никто не поинтересовался, где я нахожусь с января по май 2021 года: объяснений из-за "неявки" не брали, зарплату не переводили, в ФСС данные для электронного больничного, как всем работающим 65+, в пандемию не передавали, - удивляется пенсионерка.

Спросила она бывшего начальника: "Как так?" Услышала: "Пишите заявление на увольнение в связи с невозможностью выполнять обязанности. Управляющая в Екатеринбурге лично их подписывает и никого не увольняет - ей надо сохранить численность агентов". Поскольку центральный офис компании находится в Москве, Мосягина отправила жалобу в Гострудинспекцию столицы. После чего ей привезли трудовую домой за 400 километров, увольнение оформили 17 мая 2021 года - по собственному желанию.

- Никто не извинился перед мамой. Нам важен не столько денежный аспект, хотя ей платили весь 2020 год оклад ниже МРОТ в пять раз и окончательный перерасчет пенсии сделали только в сентябре 2021-го вместо мая, сколько морально-этический. Человек надеялся уйти с почетом, а получилось очень некрасиво, - комментирует дочка Вероника.

К слову, в Гострудинспекции Мосягиной заявили: раз на момент рассмотрения жалобы она не являлась сотрудником компании, права должна защищать через суд - это индивидуально-трудовой спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим с ним в трудовых отношениях. Ответ прокуратуры Москвы от 17 ноября 2021 года более многообещающ: документы отправили в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру, та должна разобраться с зарплатой ниже МРОТ и необоснованным удержанием "долга". Правда, Валентина Николаевна до сих пор не получила оттуда ни строчки.

Компетентно

Элеонора Файзрахманова, партнер юридического агентства:

- Пандемия не является основанием для изменения условий трудового договора, ухудшающих положение сотрудника, или для замены на договор ГПХ. Необходимо своевременно защищать свои права в суде, не идя на поводу у "забывчивого" работодателя, не подписывая заявления о переводе или увольнении по собственному желанию. Жаловаться в инспекцию по труду и прокурату, на мой взгляд, целесообразно, если параллельно подавать иск по месту проживания, нахождения компании или исполнения обязанностей по трудовому договору. Надзорные органы уполномочены проверять работодателя, но не восстанавливают в полной мере нарушенные права персонала. В данном случае я бы посоветовала пойти в суд с требованиями о взыскании невыплаченной зарплаты и компенсации морального вреда.