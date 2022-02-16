РКН: Документы Viber о создании представительства в России не соответствуют требованиям

Компания Viber прислала в Роскомнадзор документы о создании представительства в РФ в рамках закона о "приземлении", сообщил в Госдуме замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Viber вчера прислала нам документ о создании юридического лица. Мы посмотрели, там пока отсутствует закрепление соответствующих полномочий. Ожидаем в ближайшее время, что коллеги нас проинформируют, что такие полномочия российскому юридическому лицу выданы", - сообщил Субботин на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике на тему реализации закона о "приземлении" иностранных IT-компаний в среду.

Кроме того, по словам Субботина, компания Zoom направила в Роскомнадзор заявление на регистрацию личного кабинета.

Первыми полностью выполнили требования закона "о приземлении" Apple и Spotify.